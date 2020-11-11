Регулятор Бразилии разрешил возобновить испытания вакцины китайской Sinovac

Бразильский регулятор Avisa в среду одобрил возобновление клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac, сообщает британское издание The Guardian.

По его данным, в заявлении Avisa о возобновлении тестирования вакцины говорится, что решение приостановить эти испытания носило "исключительно технический характер" и основано на правовых и научных принципах.

The Guardian напоминает, что испытания вакцины CoronaVac были приостановлены в понедельник после того, как один из участников покончил с собой.

Президент Бразилии, известный своей политикой в отношении Китая, назвал приостановку испытаний "еще одной победой Жаира Болсонару".

The Guardian отмечает, что это заявление породило предположения, что решение регулятора было скорее политическим, чем научно обоснованным.

Политический комментатор Бернарду Франку в свою очередь опубликовал сообщение в бразильской газете "Глобу", в котором обвиняет Болсонару в "ведении войны против CoronaVac" из политических соображений. Франку утверждает, что решение Anvisa приостановить испытания указывает на то, что правительственный орган был "одержим" болсонаризмом.

Компания Sinovac после приостановки испытаний опубликовала заявление, в котором выразила уверенность в безопасности своей вакцины, а также намерение продолжать работу с Бразилией.

В настоящее время сразу несколько потенциальных вакцин, разработанных разными странами, проходят третью, финальную стадию клинических испытаний. В их числе - разработка китайской компании.

Бразилия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. За время пандемии в стране зарегистрировали более 5,7 млн случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает третью строчку, уступая США и Индии. Кроме того, в стране скончались более 163 тыс. инфицированных.