Медицина

15:16 11.11.2020

Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

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Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

Кабинет министров Украины выделил 895,578 млн грн на обеспечение подачи кислорода для коек пациентов с COVID-19.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок на заседании в среду.

"Проектом распоряжение предлагается выделить Минздраву 895,578 млн грн на обеспечение подачи кислорода коечного фонда медучреждений, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19. Средства будут выделены на безвозвратной основе из Фонда борьбы с COVID-19 как субвенция из госбюджета местным бюджетам. Реализация проекта предлагается путем сокращения объема расходов по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения". Принятие постановления будет способствовать достижению областными и Киевской госгорадминистрацией целевых показателей по обеспечению кислородом не менее 80% коечного фонда",- пояснил в ходе заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Теги: #бюджет #коронавирус #кабмин
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