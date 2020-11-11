Медицина

13:44 11.11.2020

В Беларуси трансплантации органов ожидают 487 украинцев

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В Беларуси трансплантации органов ожидают 487 украинцев

Трансплантации органов за средства госбюджета в Беларуси ожидают 487 украинцев, сообщила основатель благотворительного фонда "IDonor: Всеукраинская платформа донорства" Ирина Заславец.

"Сейчас трансплантации органов в Беларуси ожидают 487 украинцев. За операции им клиники Бреста и Минска получили от нашего государства более 1 млрд грн", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Заславец также сообщила, что в настоящее время предпринимаются попытки урегулировать вопрос въезда на территорию Беларуси украинцев, трансплантацию которым уплатило Министерство здравоохранения Украины.

Как сообщалось, Беларусь с 1 ноября приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Теги: #трансплантация #беларусь
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