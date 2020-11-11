Группа фармкомпаний "Лекхим" на период карантина ограничила работу сотрудников в офисе, при подозрении на COVID-19 проводит тестирование

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" на период действия карантина ограничила работу сотрудников в офисе, при подозрении на COVID-19 проводит тестирование методами ПЦР и ИФА.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в группе "Лекхим", компания внедрила особые правила работы на период карантина. В частности, к работе не допускаются сотрудники с любыми проявлениями респираторных заболеваний и повышенной температурой, при подозрении на COVID-19 проводится тестирование методами ПЦР и ИФА.

Также группа ограничила работу в офисе – большинство сотрудников переведены на дистанционный и дежурный режим работы.

Кроме того, "Лекхим" существенно сократил количество заграничных командировок, рабочих поездок в пределах Украины и посещение различных мероприятий. Предпочтение отдается онлайн конференциям, тренингам и семинарам.

"Грядущий локдаун не станет новым вызовом для компании, так как работа в ограниченных условиях налажена, внедрены новые технологии для комфортной работы сотрудников из дома, налажена коммуникация между подразделениями", - подчеркнули в компании.