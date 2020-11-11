Медицина

10:24 11.11.2020

Препарат "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 начали распределять в регионы – Минздрав

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Препарат "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 начали распределять в регионы – Минздрав

Распределение препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 по региональным больницам началось во вторник, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

"Началось распределение препарата "Ремдесивир" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", - процитировала пресс-служба главу Минздрава Максима Степанова.

Теги: #ремдесивир #коронавирус #минздрав
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