Препарат "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 начали распределять в регионы – Минздрав

Распределение препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 по региональным больницам началось во вторник, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

"Началось распределение препарата "Ремдесивир" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", - процитировала пресс-служба главу Минздрава Максима Степанова.