Медицина

15:59 10.11.2020

"Санофи" в текущем эпидсезоне поставила в Украину 500 тыс. доз вакцины от гриппа

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"Санофи" в текущем эпидсезоне поставила в Украину 500 тыс. доз вакцины от гриппа

Фармкомпания "Санофи" в текущем эпидсезоне поставила в Украину 500 тыс. доз вакцины от гриппа, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщил генеральный менеджер направления вакцин ("Санофи Пастер") фармкомпании "Санофи в Украине" Рами Мруа.

"Компания "Санофи", в частности, ее подразделение по разработке и поставке вакцин "Санофи Пастер", выполнила все свои обязательства по поставкам вакцины против гриппа: по всему миру было поставлено более 200 млн доз вакцины. В Украине компания поставила 500 тысяч доз противогриппозной вакцины "Ваксигрип Тетра", что на 20% больше по сравнению с прошлым годом", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".

Мруа сообщил, что "Санофи" уже осуществила поставку всех 500 тыс. доз вакцины "Ваксигрип Тетра" в Украину.

Первая партия (более 220 тыс. доз) поступила в октябре. 15 октября 2020 года вакцина против гриппа прошла государственный контроль качества и получила положительное заключение Гослекслужбы. После этого вакцина поступила локальным дистрибьюторам, которые осуществляли поставки в частные клиники и аптеки по всей Украине.

Вторая партия вакцины "Ваксигрип Тетра®" поступила во второй половине октября и 27 октября получила положительное заключение Гослекслужбы о прохождении госконтроля качества.

Вместе с тем, Мруа сообщил, что в октябре текущего года государственные органы здравоохранения Украины инициировали тендер еще на 1,4 миллиона доз вакцины против гриппа, однако производственные мощности "Санофи" не позволяют дополнительно произвести такое количество вакцин.

"В 2020 году компания "Санофи" максимально увеличила объемы производства вакцины против гриппа, на сколько позволяют производственные мощности. К сожалению, даже производя максимально возможное количество доз вакцины против гриппа, в такие короткие сроки мы не можем удовлетворить значительный спрос, который мы наблюдаем в этом году", - сказала она.

Мруа подчеркнула, что, "Санофи Пастер" "получила тендерную спецификацию только тогда, когда все дозы вакцины против гриппа уже были изготовлены и мы не могли увеличить это количество".

При этом "Санофи" "открыта для сотрудничества и готова осуществить поставку необходимого количества вакцины против гриппа для эпидемиологического сезона 2021-2022 годов".

"Для того, чтобы это стало возможным, нам необходимо начинать переговоры уже сейчас и получить запрос на необходимое количество доз вакцины против гриппа не позднее января-2021", - сказал он.

Мруа подчеркнул, что в сезоне 2020/2021 года в связи с ситуацией с COVID-19 "Санофи" наблюдает "невиданный спрос на вакцину против гриппа".

"Санофи" глобально максимально увеличила объемы производства вакцины против гриппа на столько, на сколько позволяют производственные мощности компании. В этом году мы осуществили на 20% больше поставок вакцины против гриппа, это рекордное количество для нашей компании", - сказал он.

При этом эксперт считает, что того, чтобы Украина могла претендовать на увеличение поставок вакцин от гриппа "необходимо начинать переговоры уже сейчас и получить запрос на необходимое количество доз вакцины против гриппа от государства не позднее января-2021.

Мруа отметил, что увеличению объемов поставок вакцины против гриппа может способствовать внесение изменений в законодательство, в частности, нормы о возможности вакцинация от гриппа непосредственно в аптеке, осуществляемой фармацевтом или о возмещении стоимости вакцины людям, которые относятся к группе риска (работники сферы здравоохранения, люди старше 65 лет, беременные и т.д.).

Мруа отметил, что в Украине вакцинация против гриппа является рекомендуемой для лиц из групп риска и не возмещается государством.

"Поэтому, исторически так сложилось, что рынок вакцин против гриппа - это исключительно частный рынок. Все дозы, которые поставила компания "Санофи в Украине" - исключительно обязательства компании, и все риски, связанные с увеличением объемов поставок также берет на себя компания", - сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что организация контрактного производства вакцины от гриппа на мощностях украинских фармкомпаний "может только усугубить процесс и увеличить сроки поставки вакцины конечному потребителю, не увеличив при этом общий объем импорта в Украину".

"Единственный способ существенно увеличить объемы импорта - это определить возможный спрос и инициировать тендер в начале года, а также внести изменения в законодательные акты и возмещать стоимость вакцины против гриппа для людей, относящихся к группам риска", - сказал он.

Теги: #вакцина #санофи #грипп
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