При оплате стационарного лечения COVID-19 с октября НСЗУ применяются повышающие коэффициенты за превышение нормы

При оплате медицинских услуг по стационарному лечению COVID-19 за октябрь Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) применит повышающие коэффициенты за превышение нормы по рекомендованной нагрузке на одну медицинскую бригаду.

Как сообщает НСЗУ, стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2213 медицинские команды.

Средняя нагрузка на одну медицинскую команду в октябре составила почти 26 пациентов, при рекомендованной нагрузке в 20 пациентов на медкоманду.

НСЗУ уточняет, что в сентябре средняя нагрузка составляла более 16 пациентов на медкоманду.

"Если количество пациентов в месяц превышает 20 на одну команду, медучреждение получает больше денег. Например, коэффициент за оказание медицинской помощи более 60 пациентам команду в месяц составляет 2,16. То есть выплата растет более чем два раза", - сообщает НСЗУ.

По данным НСЗУ, в октябре нормативы по нагрузке на медбригады по лечению пациентов с COVID-19 были превышены в 20 клиниках.

Наиболее высокие нагрузки отмечались в Одесской инфекционной больнице - 129 пациентов на одну команду.

НСЗУ напоминает, что в ноябре заведения, в которых нагрузка на одну команду в октябре составляла более 20 пациентов, смогут создать дополнительные команды без анестезиологов.

В настоящее время договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 429 медучреждений, в мае таких больниц было 240.

Как сообщалось, с апреля за стационарное лечение пациентов с COVID-19 НСЗУ выплатила более 4,5 млрд грн.