Медицина

19:15 09.11.2020

При оплате стационарного лечения COVID-19 с октября НСЗУ применяются повышающие коэффициенты за превышение нормы

2 мин читать
При оплате стационарного лечения COVID-19 с октября НСЗУ применяются повышающие коэффициенты за превышение нормы

При оплате медицинских услуг по стационарному лечению COVID-19 за октябрь Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) применит повышающие коэффициенты за превышение нормы по рекомендованной нагрузке на одну медицинскую бригаду.

Как сообщает НСЗУ, стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2213 медицинские команды.

Средняя нагрузка на одну медицинскую команду в октябре составила почти 26 пациентов, при рекомендованной нагрузке в 20 пациентов на медкоманду.

НСЗУ уточняет, что в сентябре средняя нагрузка составляла более 16 пациентов на медкоманду.

"Если количество пациентов в месяц превышает 20 на одну команду, медучреждение получает больше денег. Например, коэффициент за оказание медицинской помощи более 60 пациентам команду в месяц составляет 2,16. То есть выплата растет более чем два раза", - сообщает НСЗУ.

По данным НСЗУ, в октябре нормативы по нагрузке на медбригады по лечению пациентов с COVID-19 были превышены в 20 клиниках.

Наиболее высокие нагрузки отмечались в Одесской инфекционной больнице - 129 пациентов на одну команду.

НСЗУ напоминает, что в ноябре заведения, в которых нагрузка на одну команду в октябре составляла более 20 пациентов, смогут создать дополнительные команды без анестезиологов.

В настоящее время договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 429 медучреждений, в мае таких больниц было 240.

Как сообщалось, с апреля за стационарное лечение пациентов с COVID-19 НСЗУ выплатила более 4,5 млрд грн.

Теги: #медуслуги #оплата #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:46 09.11.2020
Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

19:44 09.11.2020
В Минобороны опровергли слухи о том, что Таран заболел COVID-19

В Минобороны опровергли слухи о том, что Таран заболел COVID-19

18:44 09.11.2020
На данный момент у Шмыгаля нет симптомов болезни, но в ближайшее время он сдаст тест на COVID-19

На данный момент у Шмыгаля нет симптомов болезни, но в ближайшее время он сдаст тест на COVID-19

18:34 09.11.2020
Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

18:24 09.11.2020
Мэр Николаева Сенкевича заболел COVID-19

Мэр Николаева Сенкевича заболел COVID-19

17:53 09.11.2020
Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

17:17 09.11.2020
Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

16:23 09.11.2020
Премиум-гостиницы в украинских Карпатах требуют наличие отрицательного теста на COVID-19 при заезде

Премиум-гостиницы в украинских Карпатах требуют наличие отрицательного теста на COVID-19 при заезде

15:21 09.11.2020
Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

Украина должна избежать развертывания временных госпиталей – Ляшко

15:14 09.11.2020
Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна - Зеленский

Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские клиники перестают принимать плановые операции, переходят только на лечение ургентных случаев и пациентов с COVID-19 – Ляшко

Количество госпитализаций с COVID-19 за неделю увеличилось на 2 тыс. пациентов - Степанов

Частные лаборатории провели 12 тыс. ПЦР-тестирований за средства госбюджета - Ляшко

АМКУ оштрафовал Novo Nordisk и ее дистрибьюторов на 188 млн грн за цену инсулина

Минздрав работает над увеличением количества коек для COVID-19 еще на несколько десятков тысяч – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевгорстрой" организовал ПЦР-тестирование работников раз в месяц, Nai Ukraine, "Текстиль-Контакт" и OLX – по симптомам

Совладелец клиники "Обериг" недоумевает по поводу запрета плановых операций и перепрофилированием клиник под COVID-19

Минздрав Украины призывает не пренебрегать прививкой от сезонного гриппа и других болезней

В Киеве зарегистрировано более 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ

Вакцина компании Pfizer от COVID-19 показала более чем 90%-ную эффективность - производители

Украинские клиники перестают принимать плановые операции, переходят только на лечение ургентных случаев и пациентов с COVID-19 – Ляшко

"Фармак" завершил преквалификацию дексаметазона в ВОЗ

Минздрав намерен перераспределить 24 млн грн на пилот по трансплантации

Количество госпитализаций с COVID-19 за неделю увеличилось на 2 тыс. пациентов - Степанов

IPMA предлагает разрешить разовый ввоз противоковидного препарата "ремдесивир" для розничного оборота

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА