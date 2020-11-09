Минздрав Украины призывает не пренебрегать прививкой от сезонного гриппа и других болезней

Министерство здравоохранения Украины призывает граждан не пренебрегать прививкой от сезонного гриппа и других болезней, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко по итогам совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского и главами облгосадминистраций.

По его словам, правительство выделило средства на приобретение вакцины для медицинских работников и других государственных служащих. Первые дозы вакцины против гриппа уже сейчас развозятся на места (в инфекционные больницы и экстренную медицинскую помощь) - для прививки медицинских работников, которые первыми контактируют с больными COVID-19.

"Это первые медицинские работники, которые будут приоритетно вакцинированы против гриппа за государственные средства. Только путем проведения плановых прививок, а также внеплановых, мы сможем эффективно и качественно влиять на эпидситуацию. Надо делать прививки, чтобы дополнительно не нагружать систему здравоохранения заболевшими дифтерией, корью, краснухой, паротитом и другими инфекционными болезнями, от которых действенные меры профилактики - в частности, вакцинация", - призвал Ляшко.