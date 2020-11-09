Медицина

17:23 09.11.2020

В Киеве зарегистрировано более 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ

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В Киеве зарегистрировано более 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ

В Киеве 45-я неделя 2020г зарегистрировано 11 286 больных гриппом и ОРВИ и в общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 49,2%, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболели - 4379 (рост на 13,3%), взрослых - 6907 (рост на 14,7%)", - говорится в обнародованном в понедельник вечером сообщении.

В структуре заболеваемости дети составляют 38,8%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 22,5% - зарегистрировано 2125 случаев. В медицинские учреждения за 45-ю неделю госпитализировано 39 человек, из них 34 - дети.

Теги: #киев #орви #грипп
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