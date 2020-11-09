Украинские клиники перестают принимать плановые операции, переходят только на лечение ургентных случаев и пациентов с COVID-19 – Ляшко

Украинские клиники с понедельника перестают принимать на плановые операции, переходят только на лечение пациентов с COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и, исключительно, больных коронавирусом", - сказал он на брифинге по результатам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник.

Ляшко сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19.

"Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших медучреждения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной инфекцией. Сейчас поставлена задача срочно увеличить вместо запланированных 50 тыс. коек, готовых принимать больных с COVID-19, до 80 тыс. коек", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в течение месяца, 80% коек, подготовленных для приема пациентов с COVID-19, будут обеспечены кислородом.

"В течение месяца будут обеспечены кислородом 80% коек. Это будет 60 тыс. коек. Они будут обеспечены кислородом путем закупки кислородных концентраторов, о чем уже есть договоренность, также будет дополнительно развернута сеть обеспечения кислородом по медучреждениям", - сказал он.

Ляшко уточнил, что в настоящее время решается вопрос, "какое медучреждение будет получать газообразный кислород, какое жидкий кислород".