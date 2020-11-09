Минздрав намерен перераспределить 24 млн грн на пилот по трансплантации

Министерство здравоохранения инициирует перераспределение 24 млн грн в рамках бюджетных средств на 2020 год на пилотный проект по трансплантации, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Учитывая увеличение количества медучреждений, включенных в пилот по трансплантации, и увеличение проведенных трансплантаций, Минздрав выступил с инициативой перераспределения средств 2020 года в сумме 24 млн грн на пилот по трансплантации", - сказал он.

По его словам, Минздрав обработал и согласовал меморандум о взаимодействии с БФ "Украинский реестр доноров костного мозга" и ОО "iDonor". Проект меморандума предусматривает формирование коммуникационной стратегии и взаимодействие для популяризации донорства, уточнил Иващенко.