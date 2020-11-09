Медицина

09:45 09.11.2020

Количество госпитализаций с COVID-19 за неделю увеличилось на 2 тыс. пациентов - Степанов

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Количество госпитализаций с COVID-19 за неделю увеличилось на 2 тыс. пациентов - Степанов

За предыдущую неделю, с 2 по 8 ноября, в медучреждения госпитализировали на 2 тыс. пациентов с COVID-19 больше, чем неделей ранее, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За эту неделю госпитализировали 9,234 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем за предыдущую неделю. Более 28 тыс. человек пребывают в медучреждениях с COVID-19 или подозрением", - сказал он.

"За неделю выявили и подтвердили COVID-19 у 66,824 тыс. человек, что на 13,5 тыс. больше чем за предыдущую неделю. Количество ПЦР-тестов мы увеличили более чем на 8 тыс. за неделю. Напряженная ситуация с тестированием остается в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской областях", - добавил он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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