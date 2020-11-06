Медицина

17:55 06.11.2020

IPMA предлагает разрешить разовый ввоз противоковидного препарата "ремдесивир" для розничного оборота

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IPMA предлагает разрешить разовый ввоз противоковидного препарата "ремдесивир" для розничного оборота

Входящие в Ассоциацию индийских фармацевтических производителей IPMA фармкомпании, получившие глобальную лицензию Gilead на производство ремдесивира, предлагают разрешить на время, пока идет регистрация, разовый ввоз этого препарата для его попадания в розничный оборот.

"В Украине можно ввозить незарегистрированные препараты только для государственных закупок. Этот механизм не может использоваться для розничной продажи. Поэтому мы предлагаем пересмотреть процесс импорта и регистрации лекарств, направленных на борьбу с COVID-19, разрешив разовый импорт не только для госзакупок", - сообщила IPMA, отвечая на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Члены ассоциации, в частности фармкомпании Dr.Reddy's и Hetero, имеют лицензию от американской компании Gilead на производство и экспорт ремдесивира в 127 стран, включая Украину.

"Мы знаем, что правительство Украины приобрело 28 тыс. доз ремдесивира для госпитального сектора, но этого недостаточно в ситуации, когда заболевание распространяется во все регионы. Наши компании-члены ассоциации имеют достаточные возможности для удовлетворения потребностей Украины и готовы к поставкам для розничного рынка тоже", - подчеркнули в IPMA.

При этом IPMA отмечает, что получившие лицензию на производство ремдесивира компании находятся в процессе регистрации этого препарата в Украине, однако процесс требует значительного времени.

"Мы видим, что, учитывая пандемическую ситуацию, большинство стран разрешает импортировать препарат без регистрации даже для розничных продаж", - отметила IPMA.

При этом в ассоциации подчеркнули, что в настоящее время большинство пациентов, нуждающихся в ремдесивире, "приобретает его на сером рынке по ценам, которые превышают оригинальную цену в 10 раз".

Как сообщалось, использование ремдесивира (торговое название Veklury), разработанного компанией Gilead Sciences, по результатам третьей фазы клинических испытаний разрешено для лечения больных COVID-19 в 50 странах. В частности, ремдесивир закупают США, ЕС, Великобритания, Израиль, Япония, Сингапур, ОАЭ, Таиланд.

Мощности Gilead Sciences, Inc не позволяют производить препарат в мировых масштабах - стоимость одного флакона производства этой компанией составляет $390. В связи с этим Gilead Sciences временно предоставила лицензии на производство ремдесивира девяти компаниям из Египта, Индии и Пакистана по оригинальной документации, но за значительно меньшую цену. Разрешение позволяет этим компаниям продавать препарат в 127 странах, в том числе в Украине.

Производить препарат будут компании Cipla Ltd, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Eva Pharma, Ferozsons Laboratories, Hetero Labs Ltd, Jubilant Lifesciences, Mylan, Syngene, a Biocon company, Zydus Cadila Healthcare Ltd.

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупило 28,2 тыс. флаконов противовирусного препарата ремдесивир по цене 687 грн за флакон. Закупка будет произведена у одного из производителей, которые получили разрешение на производство препарата у Gilead Sciences. При этом МЗУ не уточняет, у какой именно компании будет закуплен ремдесивир для Украины.

Ремдесивир – новый противовирусный препарат в классе нуклеотидных аналогов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 мая 2020 в упрощенном порядке выдало разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США.

Теги: #коронавирус #ipma
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