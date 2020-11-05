Медицина

13:30 05.11.2020

Привлечение частный лабораторий позволило разгрузить мощности лабцентров и уменьшить непротестированные остатки в некоторых областях – KSE

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Привлечение частный лабораторий позволило разгрузить мощности лабцентров и уменьшить непротестированные остатки в некоторых областях – KSE

Привлечение мощностей частных лабораторий позволило разгрузить мощности лабораторных центров и уменьшить остатки непротестированных тестов в некоторых областях, считает руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Сейчас позитивная картинка наблюдается в некоторых областях, например, в Харьковской области, где до не недавнего времени было много остатков непротестированных образцов тестов, а сейчас там практически нулевой остаток. Это стало возможным, именно, благодаря тому, что гослаборатории имеют право контрактовать частные лаборатории", - сказал он, анализируя статистику выявления заболеваемости COVID-19 в Украине, на онлайн-брифинге в четверг.

Вместе с тем, по словам Ганиченко, статистические данные показывают, что "в целом по Украине непротестированные остатки, в принципе, не уменьшаются, они как отвечали суточному количеству тестирования в Украине, так и продолжают отвечать".

"Вывод таков: не все государственные лабцентры, где есть уже проблема с критической перегрузкой и переполнением непротестированными остатками, контрактуют вообще или контрактуют в достаточном количестве частные лаборатории. Мы надеемся, что полноценное привлечение частных лабораторий и позволит уменьшить остатки, по крайней мере, вдвое, до половины суточного уровня тестирования Украины", - сказал он.

В свою очередь, руководитель центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что привлечение мощностей частных лабораторий, имеет позитивный эффект, но, в целом, не позволяет переломить ситуацию с тестированием на COVID-19.

"Механизм привлечения частных лабораторий, по моему мнению, не является идеальным, в частности, контрактование не напрямую через НСЗУ, а через лабцентры, не позволяет стать фактором, который изменит ситуацию радикально", - сказал он.

"Но при этом, тот факт, что некоторые области избавились от очередей, уже является позитивным, и уже ради это стоит оценить практику привлечения мощностей частных лабцентров, как положительную», - подчеркнул он.

Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что частные лаборатории в Украине проведи 12 тыс. исследований на COVID-19 методом ПЦР за средства государственного бюджета, в частности, больше всего их провели в Харьковской области.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Минздраве, мощности частных лабораторий привлекаются напрямую областными лабораторными центрами по их усмотрению для проведения анализа уже взятых тестов в случае накопления непротестированных остатков.

При этом в Минздраве не уточнили, какие именно частные лаборатории привлекаются для тестирования.

Теги: #лаборатории #тестирование #kse #коронавирус
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