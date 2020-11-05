Ляшко: к концу ноября 42,189 тыс. коек будут оборудованы кислородом

Кислородом до конца ноября будут оборудованы 42,189 тыс. коек, из них 20,56 тыс. уже оборудованы, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

"20,56 тыс. коек в медучреждениях, предоставляющих помощь с COVID-19, обеспечены кислородом. Правительство в октябре выделило 572 млн медицинской субвенции, чтобы оборудовать 42,189 тыс. коек", - сказал он.

"Проблемы с поставкой кислорода решаются в оперативном порядке. Сам кислород как медицинский продукт в Украине есть. Существуют вопросы только организационные среди дистрибьюторов, которые поставляют кислород в медучреждения",- сказал он.