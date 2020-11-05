Частные лаборатории провели 12 тыс. ПЦР-тестирований за средства госбюджета - Ляшко

Частные лаборатории в Украине проведи 12 тыс. исследований на COVID-19 методом ПЦР за средства государственного бюджета, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

"Частные лаборатории, которым правительство разрешило тестировать граждан за бюджетные средства методом ПЦР, уже осуществили 12 тыс. исследований. Больше всего их провели в Харьковской области", - сказал он, добавив, что для граждан такие тестирования проводят бесплатно.

Помимо этого, Ляшко сообщил, что Минздрав ведет работу по закупке экспресс-тестов на антиген.

"Также мы намерены расширить тестирование за счет экспресс-тестов. Вчера правительство перепрофилировало 80 млн грн для закупки первой партии экспресс-тестов. Их мы ожидаем уже в ближайшем времени. Перед этим был выделен 1 млрд грн для дальнейшей закупки экспресс-тестов. Правительство также выделило около 213 млн грн для дополнительной комплектации лабораторным оборудованием лабораторий в медучреждениях",- сказал он.