Степанов: Мы не строим новые лаборатории, а расширяем их мощности

В Украине не строят новые лабораторные центры для тестирования на COVID-19, а расширяют их мощности, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о создании лабораторий, строительстве с нуля лабораторного центра, то мы это не строили. У нас не та возможность сейчас строить лаборатории. Мы расширяем мощности лабораторных центров: докупаем оборудование, шкафы биологической защиты и все, чего требует лаборатория ", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером.

По его словам, также расширяются возможности лабораторных центров именно в коммунальных учреждениях здравоохранения.