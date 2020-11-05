60% госпитализированных с Covid-19 в Киевской области находятся на кислородной поддержке, 34 человека на аппаратах ИВЛ – глава обладминистрации

Более половины пациентов, госпитализированных в Киевской области и у которых диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19, обеспечены кислородной поддержкой, а 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Сейчас в больницах на кислородной поддержке находятся 706 пациентов с Covid-19. Это 60% от общего количества людей, которые лечатся в стационаре. Из них 34 больных подключены к аппаратам ИВЛ", - рассказал на брифинге глава Киевской обладминистрации Василий Володин.

По данным пресс-службы, в госпитальных базах Киевской области сейчас больше половины инфекционных коек обеспечены кислородом. На следующей неделе планируется подключить еще 220, а в течение ноября – 651, после чего одновременно получать кислород смогут 1595 пациентов.

"На сегодня мы способны обеспечить кислородом каждого, кто в этом нуждается. И параллельно работаем над тем, чтобы иметь возможность делать это и в дальнейшем. Если в начале эпидемии имели только 57 точек доступа кислорода, то сейчас их 969. Сеть расширяем еженедельно", - добавил Володин.