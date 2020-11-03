Медицина

12:46 03.11.2020

Мобильные ковидные госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях – Степанов

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Мобильные ковидные госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях – Степанов

Мобильные госпитали для пациентов с COVID-19 могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день были определены три локации - это город Киев, Донецкая область и Одесская область. Местными властями были определены, в какой именно локацию могут находиться мобильные госпитали, и что необходимо для развертывания полевых госпиталей", - сказал он, выступая в Верховной Раде во вторник.

Он уточнил, что, согласно расчетам, в мобильном госпитале на 500 коек могут работать 1200 медработников.

"Определяется сумма средств и перечень оборудования, которые необходимы, средства выделяются непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством мобильных госпиталей в случае необходимости", - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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