Мобильные ковидные госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях – Степанов

Мобильные госпитали для пациентов с COVID-19 могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день были определены три локации - это город Киев, Донецкая область и Одесская область. Местными властями были определены, в какой именно локацию могут находиться мобильные госпитали, и что необходимо для развертывания полевых госпиталей", - сказал он, выступая в Верховной Раде во вторник.

Он уточнил, что, согласно расчетам, в мобильном госпитале на 500 коек могут работать 1200 медработников.

"Определяется сумма средств и перечень оборудования, которые необходимы, средства выделяются непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством мобильных госпиталей в случае необходимости", - сказал он.