Медицина

12:12 03.11.2020

Минздрав намерен в течение месяца увеличить объем тестирования на COVID-19 до 100 тыс. тестов в сутки

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Минздрав намерен в течение месяца увеличить объем тестирования на COVID-19 до 100 тыс. тестов в сутки

Министерство здравоохранения намерено в течение месяца увеличить объем тестирования на COVID-19 до 100 тыс. в сутки.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, такие показатели будут достигнуты, в том числе, благодаря проведению ИФА-тестов и тестов на антиген.

Минздрав, в частности, намерен нарастить объемы ПЦР-тестирования до 75 тыс. тестов в сутки, остальные объемы тестирования будут достигнуты за счет использования ИФА-тестов и тестов на антиген.

"Уже принято постановление о закупке быстрых тестов на антитела это те, которые используются во всем мире, в том числе для скрининга. В ближайшее время, я думаю, через пару недель, мы начнем именно использование этих быстрых тестов. Также будем использовать ИФА-тесты, они очень хорошо прошли испытания в наших лабораториях. Я думаю, что таким образом, мы точно доведем до 100 тыс. тестов в сутки в течение месяца", - сказал он.

Степанов напомнил, что для закупки быстрых тестов на антиген было выделено 1 млрд грн.

Теги: #тестирование #степанов #минздрав #коронавирус
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