Медицина

11:51 03.11.2020

Минздрав инициирует повышение зарплаты врачей до 22 тыс. грн – Степанов

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Минздрав инициирует повышение зарплаты врачей до 22 тыс. грн – Степанов

Министерство здравоохранения инициирует повышение зарплаты врачей до 22 тыс. грн.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, такой уровень зарплаты предусмотрен в бюджетной декларации на 2021 год, подготовленной Минздравом.

"Нам нужно, чтобы заработная плата медицинских работников была не самая маленькая в нашей стране, как это происходит на сегодняшний день. В наших предложениях, в том числе, к бюджету, мы предлагаем, чтобы заработная плата медицинского работника, врача, по крайней мере, была не менее 22 тыс. грн", - сказал он, выступая в Верховной Раде во вторник.

Теги: #медработники #степанов #минздрав
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