Медицина

11:39 03.11.2020

Минздрав работает над увеличением количества коек для COVID-19 еще на несколько десятков тысяч – Степанов

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Минздрав работает над увеличением количества коек для COVID-19 еще на несколько десятков тысяч – Степанов

Министерство здравоохранения работает над увеличением количества коек для пациентов с COVID-19 еще на несколько десятков тысяч, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе доклада в Верховной Раде во вторник.

"На оборудование медучреждений выделено 5,3 млрд грн. Дополнительно для закупки 161 компьютерного томографа в медучреждения выделено 1,927 млрд грн и 1,08 млрд на закупку ангиографов. Ресурс системы ограниченный – 52 тыс. коек (30% всего количества коек в стране). В настоящее время Минздрав работает над увеличением количества коек еще на несколько десятков тысяч. У системы все равно есть предел и когда загруженность коек достигнет 100%, нам придется активировать протоколы медицинской сортировки с приоритетом предоставления медпомощи больным с большими шансами на выживание",- сказал он.

"Мы близки к катастрофе. Критическая ситуация не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания опять вводят жесткие карантинные ограничения. Нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы стран ЕС. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно", - добавил министр.

Степанов отметил, что министерство проводит работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вузов для лечения больных COVID-19.

Помимо этого, по словам министра, "есть решения Кабмина относительно дополнительного выделения 1,259 млрд грн на процесс тестирования, из них 1 млрд грн - на закупку тестов на антиген, что позволит делать еще 1 млн тестов в месяц.

"За последние семь месяцев мы в экстренном порядке смогли создать лабцентры, перепрофилировать врачей, увеличить количество коек в четыре раза. Мы выходим на плановое увеличение количества ПЦР-тестирований до 50 тыс. в сутки, следующая цель – 75 тыс. ПЦР-тестирований ежедневно. Уже закупили мощное оборудование для проведения ПЦР-диагностики, станции для автоматического выделения РНК. Мы завершили испытания украинских тест-систем на антиген и уже внедряем их в Украине",- добавил Степанов.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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