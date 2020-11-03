Медицина

10:22 03.11.2020

Минздрав намерен разрешить врачам первички отбирать материал для тестирования пациентов на COVID-19 – замминистра

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Минздрав намерен разрешить врачам первички отбирать материал для тестирования пациентов на COVID-19 – замминистра

Министерство здравоохранения намерено внести изменения в приказ №504, что позволит врачам первички отбирать материал для тестирования пациентов на COVID-19, а также самостоятельно проводить экспресс-тестирование, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Мы наработали некоторые изменения в приказы Минздрава, в частности, приказ №504, который регламентирует порядок предоставления первичной медпомощи. В этом приказе мы предусматриваем расширить перечень услуг на первичке в части обеспечения отбора образцов материалов для тестирования на COVID-19, а также экспресс-тестирования", - сказала она.

Замминистра добавила, что "одно только наличие симптомов острой респираторной вирусной инфекции не является основанием для проведения тестирования на COVID-19 методом ПЦР".

"ПЦР-тестирование показано лицам, которые соответствуют определению подозрительного, вероятного случая или с признаками острой респираторной вирусной инфекции или вирусной пневмонии, а также контактным лицам при появлении симптомов. Целесообразность направления пациента на ПЦР-тестирование определяется врачом в соответствии со стандартами",- сказала Садовяк.

Помимо этого, по словам замминистра, Минздрав намерен разрешить врачам первички выдавать больничные до 15 дней.

"Предлагается внести изменения в приказ №455 об утверждении инструкции о порядке выдачи документов, которые свидетельствуют о временной нетрудоспособности граждан. Эти изменения позволят врачу в амбулаториях выдавать больничный до 15 дней пациентам с коронавирусной болезнью на весь период лечения и самоизоляции, до этого врач имел право выдавать до 10 дней. Также предлагается исключить требование выдавать больничный по месту проживания или работы, что значительно упростит процедуру получения больничного для лиц, заключивших декларацию с семейным врачом в другой местности",- добавила Садовяк.

Теги: #коронавирус #минздрав #врачи
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