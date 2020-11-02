Медицина

19:21 02.11.2020

Степанов: до конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов

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Степанов: до конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов

До конца недели в Украине будет ликвидирована очередь на получение результатов ПЦР-исследований за счет начала контрактирования частных лабораторий, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Уже заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории. Это актуально для регионов с большой нагрузкой и, как следствие, очередями при получении результатов исследований, в частности для Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областей и Киева. Полагаю, что на этой неделе мы полностью ликвидируем очередь в некоторых регионах",- сказал он.

Помимо этого министр отметил, что 2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19.

Теги: #коронавирус #тесты #степанов #минздрав
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