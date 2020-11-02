Медицина

18:50 02.11.2020

Спрос в аптеках вырос на витамины, цены остаются стабильными – данные Liki24.com

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Спрос в аптеках вырос на витамины, цены остаются стабильными – данные Liki24.com

Спрос на витамины в Украине существенно вырос за последние две недели, количество поисковых запросов на эту группу на сайте сервиса Liki24.com увеличилось более чем в 4,5 раза, и продолжает расти, сообщили Liki24.com агентству "Интерфакс-Украина".

В компании отметили, что такой спрос обусловлен не только сезонным ростом количества простудных заболеваний, но и постоянными сообщениями в СМИ о необходимости укрепления иммунитета в период эпидемии COVID-19.

"Чаще всего пользователи сервиса ищут витамин "D" — как для взрослых, так и для детей. За последние две недели октября количество таких запросов выросло вдвое. Спрос на цинк увеличился в семь раз, а на витамин "С" — в 10 раз. Тем не менее, научных доказательств тому, что прием витаминов предотвращает заражение вирусными заболеваниями, не существует. При этом цены на витамины и другие биологически активные добавки в аптеках остаются стабильными: от 104 грн для витамина "D", от 4 грн для витамина "C" и от 49 грн для цинка",- отмечается в сообщении.

При этом, дефицита витаминов всех групп в аптеках Украины не наблюдается. Исключением является цинк, перебои в его поставках зафиксированы в последнюю неделю октября.

"Помимо витаминов, в октябре украинцы купили значительно больше термометров и пульсоксиметров (приборов для мониторинга пульса и количества кислорода в крови). Среди других медикаментов, сохраняется высокий спрос на парацетамол, антибиотики и препарат Дексаметазон, который в Украине используют при лечении заболевших коронавирусом. Также, продолжает лидировать по количеству запросов препарат Протефлазид, эффективность которого против COVID-19 многократно опровергалась",- добавили в Liki24.com.

Компания также отметила, что с начала карантина успокоительные препараты стабильно входят в пятерку лидеров по продажам и количеству поисковых запросов.

Сервис Liki24.com по поиску и доставке лекарств сотрудничает с более 5тыс. аптек по всей Украине. Ежемесячно сайт сервиса посещает более 2,5 млн человек.

Теги: #лекарства #спрос #аптеки
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