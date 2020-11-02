Медицина

15:51 02.11.2020

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 55,5% - КГГА

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В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 55,5% - КГГА

В Киеве за 44-ю неделю 2020г зарегистрировано 9 888 больных гриппом и ОРВИ, в целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 55,5% и сейчас показатель заболеваемости составляет 333,2, сообщает в понедельник пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 3864 (снижение на 22%), взрослых - 6024 (рост на 3%)", - говорится в сообщении.

В структуре заболеваемости дети составляют 39,1%, а на предыдущей неделе - 45,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 30,4% - зарегистрировано 1734 случая.

В медицинские учреждения за 44-ю неделю госпитализированы 29 человек, из них 15 - дети.

Теги: #киев #кгга #заболеваемость
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