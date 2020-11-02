Медицина

10:30 02.11.2020

Минздрав готовит реформу системы медико-социальной экспертизы

1 мин читать
Минздрав готовит реформу системы медико-социальной экспертизы

Министерство здравоохранения готовит проект концепции по реформированию системы медико-социальной экспертизы в Украине, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Минздрав находится в активной фазе подготовки проекта концепции по реформированию системы медико-социальной экспертизы в Украине. Мы провели ряд консультаций с Минсоцполитики, Минцифры, уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью, главами профильных комитетов ВР по вопросам здоровья и социальной политики. В ближайшее время проект концепции будет наработан с экспертными группами и вынесен на общественное обсуждение",- сказала она.

.

Теги: #экспертиза #медреформа #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 02.11.2020
Медучреждения НАМНУ и Минздрава будут предоставлять круглосуточную ургентную помощь пациентам

Медучреждения НАМНУ и Минздрава будут предоставлять круглосуточную ургентную помощь пациентам

17:17 29.10.2020
Минздрав изменил критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения COVID-19

Минздрав изменил критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения COVID-19

14:09 29.10.2020
Минздрав намерен создать сеть инсультных центров в Украине – замминистра

Минздрав намерен создать сеть инсультных центров в Украине – замминистра

13:29 29.10.2020
Отказ в начале медреформы от принципа сооплаты был самой большой неудачей – замминистра Микичак

Отказ в начале медреформы от принципа сооплаты был самой большой неудачей – замминистра Микичак

12:24 29.10.2020
Средства на строительство лаборатории НИР перераспределили из-за риска их неиспользования – замминистра здравоохранения

Средства на строительство лаборатории НИР перераспределили из-за риска их неиспользования – замминистра здравоохранения

11:21 29.10.2020
Минздрав подал запрос на получение около 2 млрд грн на борьбу с COVID-19

Минздрав подал запрос на получение около 2 млрд грн на борьбу с COVID-19

16:20 28.10.2020
Пациенсткие организации призвали Минздрав включить препарат для лечения болезни Дюшена в номенклатуру госзакупок

Пациенсткие организации призвали Минздрав включить препарат для лечения болезни Дюшена в номенклатуру госзакупок

17:06 27.10.2020
Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в 2021 году – Кабмин Украины

Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в 2021 году – Кабмин Украины

14:51 27.10.2020
Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

11:27 27.10.2020
Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав изменил критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения COVID-19

Средства на строительство лаборатории НИР перераспределили из-за риска их неиспользования – замминистра здравоохранения

Минздрав подал запрос на получение около 2 млрд грн на борьбу с COVID-19

Перераспределение средств из проекта по диагностике онкозаболеваний позволит реализовать его в 2021 году – Кабмин Украины

Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

ПОСЛЕДНЕЕ

Средний коэффициент выявления заболевших COVID-19 остается на уровне 18-19% - Ляшко

НСЗУ изучает возможность расширить возможность применения штрафных санкций к медучреждениям

Большое количество ложноотрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 может быть вызвано не только методикой исследования, но и другими факторами – мнение

Над формированием программы медгарантий на 2021г начали работу 384 эксперта

Большое количество ложноотрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 может быть вызвано не только методикой исследования, но и другими факторами – мнение

Фармкомпания "Тева" в Украине в III кв. увеличила продажи антибиотика азитромицин на 5% в денежном выражении

Минздрав работает над расширением тестирования на COVID-19 – Степанов

У Минздрава Украины нет точной статистики выздоровевших после COVID-19, поскольку тестирование необязательно – Степанов

К концу года в пилоте по трансплантации будет 32 медучреждения – замминистра здравоохранения

В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов ремдесивира

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА