Минздрав готовит реформу системы медико-социальной экспертизы

Министерство здравоохранения готовит проект концепции по реформированию системы медико-социальной экспертизы в Украине, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Минздрав находится в активной фазе подготовки проекта концепции по реформированию системы медико-социальной экспертизы в Украине. Мы провели ряд консультаций с Минсоцполитики, Минцифры, уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью, главами профильных комитетов ВР по вопросам здоровья и социальной политики. В ближайшее время проект концепции будет наработан с экспертными группами и вынесен на общественное обсуждение",- сказала она.

.