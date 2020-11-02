Медицина

10:20 02.11.2020

Медучреждения НАМНУ и Минздрава будут предоставлять круглосуточную ургентную помощь пациентам

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Медучреждения НАМНУ и Минздрава будут предоставлять круглосуточную ургентную помощь пациентам

Медучреждения Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) и сферы управления Министерство здравоохранения будут предоставлять круглосуточную помощь пациентам с хроническими заболеваниями или острыми патологиями, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Минздрав увеличивает сеть медучреждений, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19. Одновременно мы освобождаем помещения других медучреждений для предоставления помощи пациентам с хроническими заболеваниями или острыми патологиями. В частности, в Киеве мы включили стационары институтов Национальной академии медицинских наук. Совместно с президиумом НАМНУ мы открыли эту сеть, отработали маршруты пациентов. 16 учреждений НАМНУ открыли 4,658 тыс. коек, которые будут предоставлять круглосуточную ургентную медицинскую помощь",- сказала она.

"Помимо этого, подготовлены мощности медучреждений сферы управления Минздрава – Институт сердца, Научно-практический институт детской кардиологии и кардиохирургии, Республиканская клиническая больница и НДСБ "Охматдет", - добавила Микичак.

Теги: #коронавирус #заболевания #помощь #минздрав #медучреждения
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