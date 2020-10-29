Медицина

17:17 29.10.2020

Минздрав изменил критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения COVID-19

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Минздрав изменил критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения COVID-19

 Министерство здравоохранения внесло изменения в стандарты предоставления медицинской помощи при COVID-19, в частности отменило необходимость прохождения дополнительного тестирования для завершения амбулаторно-поликлинического лечения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе онлайн-конференции в Киеве в четверг.

"24 октября 2020 года приказом №2438 мы внесли изменения в стандарты предоставления медицинской помощи. В стандарте четко прописаны три критерия завершения амбулаторно-поликлинического лечения – отсутствие клинических проявлений заболевания в течение трех дней начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. То есть нет необходимости дополнительно проводить тестирование; отсутствие клинических проявлений заболевания в течение трех дней начиная с 10 дня от даты изъятия материала при позитивном ПЦР. Кроме того, нет необходимости дополнительно проходить тестирование; отсутствие проявлений заболевания при условии получения одного отрицательного результата ПЦР", - сказал он.

Ляшко добавил, что в стандарте также прописаны критерии госпитализации.

"Просим всех соблюдать критерии по клиническим параметрам, в частности частоты дыхания (менее 10 или более 30), сатурации при измерении пульсоксиметром менее 92%, нарушение сознания, а также пациенты с течением заболевания средней тяжести с сопутствующими патологиями", - сказал он.

Замминистра также сообщил, что Минздрав работает над выявлением контактных лиц.

Помимо этого, по его словам, правительство рассматривает вопрос увеличения капитационной ставки, чтобы врачи первички работали з больными COVID-19.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав #госпитализация
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