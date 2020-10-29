Медицина

13:46 29.10.2020

НСЗУ изучает возможность расширить возможность применения штрафных санкций к медучреждениям

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НСЗУ изучает возможность расширить возможность применения штрафных санкций к медучреждениям

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) изучает возможность расширить применение штрафных санкций к медицинским учреждениям, имеющие договор с НСЗУ, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский

"Мы уже почти разработали изменения в постановление Кабмина №410. Хотим предложить правительству внести изменения в это постановление о договорах о медицинском обслуживании населения, добавить туда в него положение о проведении мониторинга и учесть возможность, других, в том числе штрафных, санкций в случае, если медучреждение будет нарушать условия договора", - сказал он в ходе онлайн-форума "Трансформация системы здравоохранения: первый год работы программы медицинских гарантий" в четверг.

По словам Виленского, такие изменения дадут Нацслужбе возможность получить более гибкие инструменты воздействия на учреждения здравоохранения, в частности, когда они требуют от пациентов оплаты за медуслуги.

При этом он подчеркнул, что НСЗУ сможет применять такие инструменты в случае, когда расторжение договора НСЗУ с этим медучреждением невозможно, в том числе, когда речь идет об областных онкологических центрах.

"Расторжение договора с НСЗУ – достаточно сложная для реализации опция. Например, если мы говорим об онкологических центрах, являющихся региональными центрами по оказанию специализированной и высокоспециализированной медпомощи по этому профилю, сложно представить, что мы прекращаем договор с ни и тысячи пациентов будут лишены возможности получить медуслугу", - сказал он.

Вместе с тем Вилденский сообщил, что НСЗУ обращалась в правоохранительные органы в связи с жалобами пациентов на требования оплаты в медучреждениях.

"У нас уже есть примеры уголовных дел по этому пункту, например, в Ивано-Франковской области. Мы направили где-то около десятка сообщений по этим случаям и уже есть определенные решения", - сказал он.

Теги: #нсзу #медучреждения #штрафы
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