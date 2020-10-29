Медицина

13:29 29.10.2020

Отказ в начале медреформы от принципа сооплаты был самой большой неудачей – замминистра Микичак

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Отказ в начале медреформы от принципа сооплаты был самой большой неудачей – замминистра Микичак

Отказ в начале реформирования системы здравоохранения от принципа сооплаты был самой большой ошибкой и неудачей реформы, считает замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Не удалось законодательно, то есть, на уровне Верховной Рады во время принятия закона (о государственных финансовых гарантиях - ИФ) предусмотреть в законе соофинансирование. Это была очень большая системная ошибка или общая большая неудача команды Минздрава на всех уровнях. Понимая, что финансов нет, мы не сделали ни одного шага, чтобы сказать полную правду, что мы не можем обеспечить все это бесплатно", - сказала она в ходе в онлайн-форума "Трансформация системы здравоохранения: первый год работы программы медицинских гарантий" в четверг.

Вместе с тем, Микичак отметила, что действующая команда Минздрава приняла решение не останавливать реформирование, "исправляя допущенные ошибки".

"Мы провели внутренний аудит, суть которого в том, чтобы сделать инвентаризацию. Министр принял решение, что мы ничего не останавливаем, что мы упорно движемся вперед, и мы должны в процессе этой дороги исправлять какие-то вещи, ряд тех несуразностей или недоработок, о которых все знали на втором этапе реформы", - сказал она.

Теги: #микичак #медреформа #минздрав
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