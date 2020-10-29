Медицина

12:24 29.10.2020

Средства на строительство лаборатории НИР перераспределили из-за риска их неиспользования – замминистра здравоохранения

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Средства на строительство лаборатории НИР перераспределили из-за риска их неиспользования – замминистра здравоохранения

Средства, которые были заложены в бюджете 2020 года на строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака, перераспределили на другие программы из-за риска их неиспользования до конца бюджетного года, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав на заседаниях межведомственной комиссии, посвященных эффективности и результатам использования предусмотренных госбюджетом средств, голосовал против перераспределения средств из молекулярно-генетической лаборатории на другие проекты, но члены комиссии отметили, что существуют риски неиспользования этих средств до конца бюджетного года",- сказала она.

Шаталова добавила, что министерство предусмотрело соответствующее финансирование в запросе госбюджета 2021 года.

"Я верю, что народные депутаты поддержат реализацию проекта в 2021 году. Мы планируем перенести финансирование, чтобы уже в начале года, например, в феврале начались строительные работы. Договор на все работы заключается в конце 2020 года",- сказала она.

Замминистра добавила, что "на предыдущей неделе Минздрав подал перераспределение расходов относительно закупки ионизующих источников излучения для НИР для возобновления лучевой терапии и допсредств на ремонт компьютерных томографов в НДСБ "Охматдет".

По ее словам, реализация этого проекта длится с 2017 года.

"Для реализации строительства необходимо иметь проект, проектно-сметную документацию, утвержденную госэкспертизу и договоры с подрядчиком и технадзором. Когда мы в апреле начали реализацию проекта, не было осуществлено подготовительного этапа. Этот проект в 2017 году был отобран для реализации межведомственной комиссией, средства для реализации в 2018 году не было предусмотрено и проект повторно отобран в 2019 году. Но не было принято никаких мер и в 2019 году финансирование в конце года было перераспределено на другие проекты, чтобы бюджетные средства не сгорели", - сказала она.

"Фактически все работы стартовали в 2020 году. 19 мая 2020 года НИР пересмотрел и переутвердил медицинское задание. Приказом Минздрава полностью утвержден паспорт бюджетной программы, в соответствии с этими документами объявлен договор и разработана проектно-сметная документация. 13 августа ее проверили и утвердили "Укргосстройэкспертизой" с положительным экспертным заключением. После этого стартовали тендерные процедуры, и мы ожидали получить заключенные договора в сентябре-октябре",- добавила замминистра.

Шаталова отметила, что срок реализации проекта составляет шесть месяцев с момента начала выполнения работ.

"После заключения договора еще подаются документы в архитектурно-строительную инспекцию для получения разрешения на строительство. Возможный срок составляет около 20-30 дней. Неуместно начинать незначительное количество работ в конце ноября, консервировать их и возобновлять через несколько месяцев. Относительно оборудования – срок проведения процедур составляет 4-5 месяцев, то есть начинать закупи необходимо после начала строительных работ, чтобы поставить оборудование в готовые помещения",- добавила она.

Теги: #бюджет #нир #минздрав
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