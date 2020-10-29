Медицина

11:21 29.10.2020

Минздрав подал запрос на получение около 2 млрд грн на борьбу с COVID-19

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Минздрав подал запрос на получение около 2 млрд грн на борьбу с COVID-19

Министерство здравоохранения подало запрос на получение дополнительных 2 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности, на закупку тестов на антиген, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"У нас была цель к середине ноября выйти на 50 тыс. ПЦР-тестирований в сутки, и мы уже практически дошли до этой цифры. Но мы планируем дальше увеличивать количество тестирований. Мы будем внедрять экспресс-тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения в постановления, а также запрос о получении допсредств – около 2 млрд грн, которые нам необходимы на борьбу с COVID-19, в частности, на этот метод. Мы уверены, что это решение поддержат члены правительства",- сказал он.

Теги: #коронавирус #минздрав
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