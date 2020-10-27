Медицина

19:13 27.10.2020

Над формированием программы медгарантий на 2021г начали работу 384 эксперта

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Над формированием программы медгарантий на 2021г начали работу 384 эксперта

Над формированием программы медицинских гарантий (ПМГ) на 2021 год начали работу 384 эксперта, которые вошли в состав рабочих групп, сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

"В составе рабочих групп - врачи, представители Минздрава, Национальной академии медицинских наук, ВОЗ, руководители учреждений здравоохранения, ведущие специалисты соответствующих отраслей медицины, а также представители общественных и пациентских организаций. Эксперты будут работать над обновлением условий закупки медицинских услуг для государства. Они будут оказывать НСЗУ методическую, аналитическую, научную и консультативно-совещательную поддержку", - сообщила пресс-служба НСЗУ.

В НСЗУ отметили, что рабочие экспертные группы будут работать в рамках инициативы по созданию Совета безопасности пациентов.

В проект ПМГ на 2021 год планируется включить 35 пакетов медицинских услуг, среди них два по лечению COVID-19 и семь новых пакетов, которых не было в 2020 году. Это, в частности, такие пакеты как "Готовность к реагированию на инфекционные заболевания и эпидемии", "Стоматологическая помощь взрослым и детям", "Ведение беременности в амбулаторных условиях", "Лечение пациентов методом интракорпорального диализа в амбулаторных условиях", "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи", "Диагностика, лечение и сопровождение пациентов с гематологическими заболеваниями (или подозрением на соответствующие заболевания) у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях " и "Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами по охране психического здоровья".

Теги: #медгарантии #программа
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