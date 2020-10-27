Медицина

18:13 27.10.2020

Большое количество ложноотрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 может быть вызвано не только методикой исследования, но и другими факторами – мнение

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Большое количество ложноотрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 может быть вызвано не только методикой исследования, но и другими факторами – мнение

Большое количество ложноотрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 может быть вызвано не только методикой исследования, но и низкой вирусной нагрузкой, невысокой чувствительностью конкретной тест-системы, нарушениями при взятии, хранении и транспортировке биоматериала, считает генеральный директор медицинской лаборатории "Дила" Алексей Бабич.

"Около 80% ошибок и недостоверных результатов при лабораторных исследованиях происходит из-за нарушений так называемого преаналитического этапа, т.е. того, как, чем, когда и где медицинский работник берет биоматериал", - сказал он.

Бабич отметил, что часто ложноотрицательные результаты могут быть получены, если "медсестра просто смазывает передние дужки зева ватным шпателем, на котором вирус не удерживается или удерживается, но потом не отдается в обогатительную среду ПЦР-лаборатории, в таких случаях вирус вроде и есть, но мы не можем его достать".

"Для достоверного ПЦР-теста быть хорошие расходные материалы и качественное взятие биоматериала и из носоглотки, и из зева, т.е. из двух точек, несмотря на то, что это не очень приятно. Если эти правила нарушаются, может быть, что 30% случаев COVID-19 с клинической картиной показывают отрицательный результат", - сказал он.

Кроме того, Бабич подчеркнул, что "многое зависит от того, на какой день берут анализ".

"Анализ может быть взят уже тогда, когда вирус опустится в нижние дыхательные пути, и в зеве его уже нет или он есть в очень небольшой дозе", - сказал он.

По словам Бабича, на достоверность тестов также влияет чувствительность реагентов, на которых проводится тестирование. "В марте в разных литературных источниках появлялась информация о том, что на 1-7 день заболевания только 70% больных имели позитивный результат ПЦР. С этого времени многое изменилось. Я думаю, что такие высокие цифры ложноотрицательных тестов, которые видят сейчас, связаны, скорее всего, с нарушением взятия биоматериала. Но в любом случае, 30% - это очень высокий процент. Я считаю, что тут вопрос не только в методике ПЦР-тестирования, но и, скорее всего, в некачественном отборе биоматериала", - сказал он.

Бабич подчеркнул, что "информацией о 30% (ложноотрицательных тестов – ИФ) мы дискредитируем методику ПЦР-исследования, но сегодня другой методики, которая была бы настолько точной и рекомендованной ВОЗ и CDC, в мире нет. Повышает точность диагностики комбинация ПЦР-исследования и исследования наличия антител к COVID-19", - сказал он.

В свою очередь в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что оплата за лечение пациентов с COVID-19 идет не только за подтвержденные ПЦР-тестом случаи, но и за лечение пациентов с подозрением на заболевание.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник сообщил, что у 30% пациентов с явными признаками коронавирусной инфекции ПЦР-тест на COVID-19 будет отрицательным.

Теги: #коронавирус #тесты #дила
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