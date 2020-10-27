Медицина

11:27 27.10.2020

Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

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Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

Пациентов с COVID-19 госпитализируют при наличии клинических симптомов, ПЦР-тест для госпитализации не нужен, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Степанов добавил, что у 30% пациентов с явными признаками коронавирусной инфекции тест будет отрицательным.

"Для госпитализации пациенту с симптомами COVID-19 не нужно делать ПЦР-тест. Для этого достаточно наличия клинических симптомов. Согласно мировой статистике, до 30% пациентов с явными признаками коронавирусной инфекции имеют отрицательный ПЦР-тест. На это влияет много факторов, в частности, процесс забора, физиологические особенности организма и др.",- сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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