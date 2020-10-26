У Минздрава Украины нет точной статистики выздоровевших после COVID-19, поскольку тестирование необязательно – Степанов

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании в понедельник поднял вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших после COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.

"Министерство здравоохранения еще весной внесло изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется", - указывается в сообщении.