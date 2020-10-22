Медицина

19:18 22.10.2020

НСЗУ выплатила 466 млн грн частным медучреждениям и ФОПам за лечение пациентов

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НСЗУ выплатила 466 млн грн частным медучреждениям и ФОПам за лечение пациентов

Национальная служба здоровья (НСЗУ) законтрактовала 584 частных учреждения и врачей-ФЛП, оказывающих первичную помощь, и 62 – предоставляющих специализированную помощь, сообщается на ее Facebook-странице.

Согласно сообщению, более 915 тыс. украинцев заключили декларации с врачами "первички" в частных медучреждениях, за что эти клиники получили от НСЗУ с начала года 331 млн грн.

Уточняется, что НСЗУ выплатила 135 млн грн за предоставление услуг специализированной помощи пациентам в апреле-августе.

Теги: #медпомощь #выплаты #нсзу #первичка
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