НСЗУ выплатила 466 млн грн частным медучреждениям и ФОПам за лечение пациентов

Национальная служба здоровья (НСЗУ) законтрактовала 584 частных учреждения и врачей-ФЛП, оказывающих первичную помощь, и 62 – предоставляющих специализированную помощь, сообщается на ее Facebook-странице.

Согласно сообщению, более 915 тыс. украинцев заключили декларации с врачами "первички" в частных медучреждениях, за что эти клиники получили от НСЗУ с начала года 331 млн грн.

Уточняется, что НСЗУ выплатила 135 млн грн за предоставление услуг специализированной помощи пациентам в апреле-августе.