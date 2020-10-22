Медицина

19:00 22.10.2020

Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

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Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

Министерство здравоохранения намерено создать на территории Украины Институт вакцин, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"У нас должны быть лаборатории второго уровня в каждой области, а также лаборатории уровня 3 и 3+. Мы их должны создать в Киеве и сейчас рассматриваем проект создания их в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского или создание отдельного Института вакцин", - сказал он, добавив, что Минздрав намерен также полностью возобновить разработку и производство вакцин на территории Украины.

Теги: #вакцина #минздрав #институт
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