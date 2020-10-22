"Фармак" получил запрос о возможности привлечения компании к клиниспытаниям украинской вакцины от COVID-19

Фармацевтическая компания АО "Фармак" (Киев) получила запрос от Министерства здравоохранения и от ученых относительно возможности ее привлечения к клиническим испытаниям украинской вакцины от COVID-19, сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина".

"На днях "Фармак" получил запрос от Минздрава и ученых о возможности присоединения компании к клинисследованиям украинской вакцины против COVID-19. Также со стороны государства поступил запрос на возможность промышленного производства вакцины (если будет доказана ее безопасность и эффективность)", - отметили в компании.

В настоящее время "Фармак" изучает запрос: эксперты компании анализируют связанные с разработкой доступные материалы и проводят консультации с учеными и представителями Минздрава.

Как сообщалось, государство намерено профинансировать клинические испытания вакцины.

"Фармак" производит лекарственные средства во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно компания выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов, в разработке настоящее время около 100 лекарственных средств.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.