Минздрав разработал порядок организации питания детей в учебных заведениях

Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства "Об утверждении норм и порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха", сообщается на сайте ведомства со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санврача Виктора Ляшко.

По его словам, впервые на законодательном уровне будет урегулирован вопрос питания детей с особыми диетическими потребностями, такими как сахарный диабет, непереносимость глютена, лактозы и т.п.

Помимо этого, сообщил Ляшко, запрещается закупать, реализовывать и предлагать детям технологически обработанные мясные и рыбные блюда (колбасы, сосиски, полуфабрикаты и т.п.), сладкие газированные, энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров, предлагается ограничивать суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.

Согласно проекту документа, руководители учебных и детских заведений оздоровления и отдыха смогут внедрять кейтеринг путем сдачи пищеблока в аренду для организации питания детей или организовывать питание собственными силами учреждения.