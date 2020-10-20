Медицина

15:59 20.10.2020

ГЭЦ Минздрава проводит экспертизу материалов для клиниспытаний в Украине вакцины от COVID-19

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ГЭЦ Минздрава проводит экспертизу материалов для клиниспытаний в Украине вакцины от COVID-19

Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения в настоящее время проводит экспертизу декларации протокола третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 европейского производства, сообщили в ГЭЦ агентству "Интерфакс-Украина".

В ГЭЦ отметили, что экспертиза материалов клинического испытания продлится до 60 календарных дней. В случае предоставления замечаний к материалам ответы на них могут готовиться заявителем еще в течение 30 календарных дней. Если заключение по результатам экспертизы будет положительным, его должен будет утвердить Минздрав.

Информация о производителе вакцины, критериях включения в исследование, местах и условиях проведения клиниспытаний станет известна только после утверждения Минздравом и будет обнародована на сайте ГЭЦ в рубрике "Перечень клинических испытаний".

В случае, если заявитель не предоставит соответствующих документов клинического испытания в определенном нормативными документами объеме, оно не будет одобрено для проведения в Украине.

Теги: #коронавирус #протокол #минздрав
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