Медицина

14:17 20.10.2020

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться через месяц - Гинцбург

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Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться через месяц - Гинцбург

Директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург прогнозирует начало массовой вакцинации в России от коронавируса примерно через месяц, когда будет наработано достаточное количество вакцины.

"Всех врачей, учителей проиммунизируем, думаю, в ближайший месяц, и дальше начнется массовая вакцинация без профессиональной привязки", - сказал Гинцбург "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "начало массовой вакцинации зависит не от первых итогов исследований, которые могут быть уже в середине ноября по привитым в самом начале 5-6 тыс. добровольцев, а, в первую очередь, от количества наработанной вакцины". "Где-то в середине ноября будут уже не десятки тысяч, а, может быть, сотни тысяч, или миллионы доз", - сказал Гинцбург "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, сейчас помимо клинических исследований "идет гражданский оборот, он разрешен, ограничен группами риска - врачами, работающими в красных зонах". Гинцбург объяснил, что эти ограничения наложены "искусственно, чисто административно должны были выделить" тех людей, у кого выше вероятность заразиться и провакцинировать вначале их. Если бы вакцины хватало на всех, то ограничения бы не было, отметил он.

"Сейчас они вакцинируются за счет продукции, который производит институт Гамалеи. Через две недели начнет поступать в оборот продукция, которая делается на "Генериуме", в 3-4 раза больше может производить. За ним тянется "Р-Фарм", тоже гораздо более крупное производство", - сказал Гинцбург.

Он сообщил, что в настоящее время в рамках исследований первым компонентом вакцины провакцинировано около 17 тыс. человек, а 6 тыс. - первым и вторым компонентом.

Теги: #рф #вакцинация #коронавирус
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