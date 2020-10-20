Медицина

13:41 20.10.2020

Минздрав планирует закупить экспресс-тесты на антиген на 1,5 млрд грн

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Минздрав планирует закупить экспресс-тесты на антиген на 1,5 млрд грн

Министерство здравоохранения намерено закупить экспресс-тесты на антиген для тестирования без лабораторных условий на сумму 1,5 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе доклада в Верховной Раде во вторник.

"Дополнительно для улучшения лабораторной диагностики мы намерены потратить около 2 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, из них 1,5 млрд – на закупку экспресс-тестов на антиген для проведения исследований без использования лабораторных условий из расчета 1 млн тестов в месяц. Эти тесты будут проводить семейные врачи, мобильными мобильные бригады и больницы", - сказал он.

По словам Степанова, министерство намерено к середине ноября обеспечить 50 тыс. тестирований в сутки, а к концу года - 75 тыс. тестирований в сутки методом ПЦР.

"Мы продолжаем дооборудовать лаборатории Минздрава роботизированными автоматическими приборами, которые позволят получить минимальное привлечение специалистов лаборатории. Для увеличения объема тестирований также привлекли лабораторное оборудование центров СПИДа. Помимо этого, сейчас проходит финальный этап испытаний отечественных тест-систем методом ИФА", - добавил министр.

Теги: #тестирование #тесты #степанов #минздрав
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