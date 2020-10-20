Медицина

13:36 20.10.2020

Минздрав введет 52 тыс. коек для пациентов с COVID-19 до 10 ноября

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Минздрав введет 52 тыс. коек для пациентов с COVID-19 до 10 ноября

Министерство здравоохранения до 10 ноября 2020 года увеличит количество коек для пациентов с коронавирусной болезнью до 52 тыс., а к середине ноября увеличит до 50% количество коек, оборудованных кислородом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе доклада в Верховной Раде во вторник.

"В начале эпидемии было 12,704 тыс. коек для пациентов с коронавирусной болезнью, мы уже увеличили это количество до 42 тыс. и до 10 ноября увеличим до 52 тыс. К середине ноября 50% коек (26 тыс.) будут подключены к кислороду, а в декабре мы увеличим этот показатель до 80%",- сказал он, добавив, что на обеспечение коек подачей кислорода в регионы направили 572 млн грн.

По словам министра, до конца года планируется поставка 11 млн единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ).

"Минздрав согласовал закупку 54 компьютерных томографов для медучреждений на сумму 774 млн грн, до конца года закупят еще 107. Кроме того, 6 млн единиц СИЗ поставлено в регионы, еще 11 млн единиц будет поставлено до конца года", - добавил министр.

Степанов также отметил, что медучреждения полностью обеспечены аппаратами ИВЛ (их в настоящее время используется около 10%) и мониторами пациента, обеспеченность которыми выросла в 1,5 раза.

Помимо этого, по словам министра, Национальная служба здоровья выплатила медучреждениям за предоставление помощи при COVID-19 5,464 млрд грн.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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