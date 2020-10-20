Ситуация с коронавирусом может дать толчок развитию ДМС в Украине - опрос

Добровольное медицинское страхование (ДМС), которое в основном пользовалось спросом у очень небольшого числа предприятий и компаний Украины, у связи со сложившейся ситуацией с ростом заболеваемости COVID-19, начинает быть востребованным как в корпоративном секторе, так и физическими лицами.

Об этом свидетельствует опрос проведенный агентством "Интерфакс-Украина" ряда страховых компаний, работающих на этом рынке.

По словам председателя правления страховой компании "Евроинс Украина" Янко Николова, в последнее время добровольным медстрахованием все чаще интересуются работодатели, которые ранее не страховали своих сотрудников. Индикативно спрос возрос на 50%.

Спрос на ДМС растет, население более осознанно подходит к медицинскому обслуживанию , сообщили агентству в СК "Гардиан".

"С одной стороны, имеет место снижение количества застрахованных сотрудников компаний, в связи с увольнениями внутри коллектива, но это скорее экономический фактор, с другой стороны, наблюдается тенденция пролонгаций на уровне 95%. Также поступают запросы от новых клиентов, которые уже имеют опыт страхования в других СК, но ищут более выгодные условия либо лучшее обслуживание", отмечает директор дирекции личных видов страхования "Европейский страховой альянс" (ЕСА) Виктория Голяк.

В СК "Ю.Эс.Ай"также отметили, что прирост страховых платежей за последний квартал в несколько раз превысил обычные сезонные объемы. "Мы видим для себя это направление очень перспективным. В продолжение медицинской реформы, медстрахование будет очень актуальным", подчеркнули в компании.

Программы от COVID-19-дравейры продаж

При этом все опрошенные отмечали, что в настоящее время больше всех клиентов интересуют программы по организации и лечению от COVID-19.

Уже в первый месяц открытия данного направления только через сайт было продано 300-400 договоров без рекламы и нашего вмешательства. По состоянию на конец сентября услугами компании "Ю.Ес.Ай" воспользовались более 40. тыс. человек.. Наибольшим спросом данный вид страхования пользуется у юридических лиц, особенно у медучреждений.

"На данный момент мы видим высокий спрос у корпоративных клиентов, где сотрудники застрахованы по ДМС и есть потребность в расширении покрытия в части диагностики и лечения на случай заболевания COVID-19. Если говорить о физических лицах, то, безусловно, это лица, въезжающие на территорию Украины", отмечают в "ЕСА".

Данный продукт сейчас очень востребован на рынке, СК "Гардиан" берет на страхование, как коллективы, так и физ.лиц. Сейчас в месяц мы получаем платежей, по данной услуге, от 500 тыс. грн. и каждый месяц рост премий составляет от 20%.

СК "Альфа Страхование" ежемесячно продает около 2 тыс договоров. "Наш продукт мы запустили в апреле 2020 года. Уже в апреле было застраховано около 500 человек, с дальнейшим существенным ростом по количеству застрахованных", отметили в компании.

Сколько стоит и что обещают

В СК "Альфа Страхование" страхование на случай заболевания COVID-19 гарантирует финансовую поддержку при утрате застрахованным лицом общей трудоспособности вследствие заболевания COVID- 19, которое было впервые диагностировано в период действия договора, а также смерти вследствие данного заболевания

Период ожидания (период до вступления покрытия в силу) – 7 дней. Срок страхования от 6 месяцев до 1 года. Страховая сумма (максимальная сумма выплаты) – от 50 тыс грн. Страховой платеж от 500 грн.

В СК "Гардиан" страховая сумма на одного застрахованного от 10 тыс. грн до 50 тыс. грн. Платеж составляет от 250 – 1 тыс грн. Период страхования - один год. Договор начинает действовать по покрытию COVID-19 через 10 дней после заключения. Покрытие за один день лечения от 250 – 700 грн.

"Основной приоритет ДМС – это покрытие возможных расходов, связанных с диагностикой и/или лечением COVID-19, как в стационарных, так и в амбулаторно-поликлинических условиях. Временная франшиза может быть — все зависит от условий договора страхования. Зачастую применяется 14 дней от начала действия договора. Сроки действия договора от 3 мес. до 1 года. Стоимость варьируется от доплаты 750 грн. до 7 тыс грн. в зависимости от условий договора, застрахован ли человек по ДМС или же это исключительно покрытие диагностики и лечение COVID-19",отмечает Янко Николов.

Временная франшиза –в "ЕСА" и "Ю.Эс.Ай" составляет 15 дней со дня подписания договора страхования. Стоимость программы стартует от 300 грн. и от 200 до 3 тыс. грн. соотвественно.

"Риски, которые покрывает данный вид страховки, стандартизированы – для получения выплаты необходим положительный ПЦР-тест на коронавирус, выписка из стационара с диагнозом. В особых случаях может покрываться и амбулаторное лечение. Отдельным риском считается смерть застрахованного лица. Размер выплат составляет от 5 тыс грн. до 30 тыс грн. Договор составляется на срок до 12 месяцев", уточнили в "Ю.Эс.Ай".

Сколько уже выплатили по программам COVID-19

СК "Ю.Эс.Ай" за больше чем полгода предоставления данной услуги выплатила более 215 тыс. грн. страховых возмещений. Доля выплат в СК "Гардиан" составляют 5% от полученных платежей по этой программе.

"За последний месяц видим рост обращаемости с диагнозом "пневмония". При проведенном КТ, очень часто лечащий врач указывает в заключении: "ассоциированная с COVID". К сожалению, таких случаев на 20-30% больше, чем в летний период. Самая большая выплата, которая была зафиксирована у нас по данному заболеванию – 80 тыс. грн. за стационарное лечение. Если говорить о негоспитальных случаях, размер средней выплаты – до 8 тыс. грн. Большая часть суммы приходится на медикаменты", сообщает Виктория Голяк.

Будет ли дороже, учитывая рост заболеваемости.

С 15 октября 2020 года мы вносим изменения в свои продукты, связанные с коронавирусом, расширяем программы страхования. Вместе с тем, приблизительно на четверть увеличиваем тарифы. Также, следуя логике запросов на страхование, сделали возможность заключать краткосрочные договора, отметили в "Ю.Эс.Ай".

Стоимость полиса до нового года повышаться не будет, сообщили в СК "Гардиан".

Стоимость покрытия, в которое входит помощь в амбулаторных и поликлинических учреждениях, возрастает в связи с ростом частоты заболеваемости. В принципе — ожидаемое увеличение!, отметили в "Евроинс Украина".

При этом в "Альфа Страхование" и "ЕСА" сообщили, что не планирует пересматривать стоимость.

Все опрошенные компанииподчеркнули, что этот продукт можно приобрести как онлайн на их сайтах и на веб-платформах партнеров, так и офлайн в страховых компаниях.

Краткий прогноз по развитию ДМС в Украине или, что необходимо для увеличения спроса

Самым эффективным способом повышения спроса населения на ДМС в Украине является улучшение качества такой услуги. Для того, чтобы определить, что именно необходимо сделать для создания и удовлетворения спроса населения на ДМС, необходимо учитывать то состояние, в котором находится данная отрасль страхования и возможные пути её успешного развития. Сегодня добровольным медицинским страхованием активно занимается незначительное количество украинских страховщиков. В частности, первая рейтинговая пятерка участников рынка ДМС концентрирует около 40% общих объемов страховых платежей по этому виду страхования. В первую очередь, именно эти страховщики должны приложить максимум усилий для улучшения уровня обслуживания населения с целью увеличения спроса граждан на ДМС, отмечают в СК "Гардиан".

Аналогичное мнение высказали и в "Евроинс Украин" при этом отметив, что запуск механизма страховой медицины возможен через обязательство работодателей обеспечивать минимальным пакетом медицинского страхования. А для этого необходимо снизить нагрузку в налогообложении.

По мнению "Ю.Эс.Ай", есть две составляющие для увеличения охвата населения ДМС. Во-первых, физические лица должны иметь возможность купить такую услугу у большего количества страховщиков и по доступной цене. Ведь если на рынке будет расти предложение, то, соответственно по закону спроса – цена на данную услугу будет меньше и станет более доступной для потребителя. Во-вторых, страховщикам необходимо иметь больше договоров с медицинскими учреждениями, особенно – государственными и коммунальными. Если медучреждения начнут заключать договора, то страховые компании смогут предоставлять более широкий спектр услуг, который будет по карману большему проценту населения, подчеркнули в компании.