В медучреждениях есть проблемы с обеспечением кислородом – эксперт Минздрава

В медучреждениях, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19, есть проблемы с обеспечением кислородом, сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"В Украине более 4,6 тыс. аппаратов ИВЛ, из них для лечения пациентов используется 13-15% (613 аппаратов). Есть некоторые проблемы с обеспечением кислородом. Министр еще в августе поручил медучреждениям обеспечить 80% коечного фонда подведением кислорода. Некоторые медучреждения поручение выполнили, но в некоторых остаются проблемы и критический недостаток кислорода для пациентов",- сказал он.

Помимо этого, Дубров добавил, что в случае выявления в сутки 12 тыс. новых случаев COVID-19 в Украине будут проблемы с кадровым ресурсом.

"В Украине на предоставление помощи пациентам с COVID-19 задействовано 2,714 тыс. врачей-анестезиологов (каждый третий врач-анестезиолог в Украине) и более 15 тыс. врачей других специальностей. Кадровый ресурс не безграничен", - сказал он.