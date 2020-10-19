Медицина

15:21 19.10.2020

Минздрав Украины просит ВБ увеличить финансирование на закупку вакцин от COVID-19

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Минздрав Украины просит ВБ увеличить финансирование на закупку вакцин от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обратилось к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, предварительно рассматриваемых для Украины с целью закупки вакцин, сообщается на сайте ведомства.

"Сейчас в Минздраве есть два приоритетных направления борьбы с COVID-19 с точки зрения системы здравоохранения. Первый - обеспечение максимального тестирования ПЦР-тестами. Поэтому, кроме наших крупных лабораторий, важно рассмотреть возможность обустройства лабораторий на 200-250 ПЦР-тестов непосредственно в больницах. Второй приоритет - вакцина. Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", - процитировала пресс-служба министра здравоохранения Максима Степанова.

Он выразил надежду, что эти два направления станут основой новых стратегических проектов между Минздравом и ВВ.

В свою очередь директор представительства ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи пообещал "сотрудничать с командой министерства, чтобы обеспечить все ресурсы, необходимые для реализации этих направлений".

Теги: #коронавирус #вакцина #минздрав
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