Медицина

10:22 19.10.2020

ГП МЗУ закупит 28,2 тыс. флаконов ремдесевира

3 мин читать
ГП МЗУ закупит 28,2 тыс. флаконов ремдесевира

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупит 28,2 тыс. флаконов противовирусного препарата ремдесевир по цене 687 грн за флакон.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ, поставщик имеет товар на складах и готов привезти первую партию из 14 тыс. флаконов в ближайшее время.

МЗУ планирует начать доставку первой партии в Украину, как только получит специальное разрешение Минздрава, так как ремдесевир является незарегистрированным в Украине препаратом.

"По результатам финальных переговоров стоимость была снижена до $24,25 за единицу (по нынешнему курсу - 687 грн за флакон). Общая сумма договора составила 19,3 млн грн. На сэкономленные средства, а это 26,7 млн грн, мы готовы законтрактовать дополнительные партии лекарственных средств, как только такое поручение поступит от Минздрава", - сообщили в МЗУ.

В госпредприятии сообщили, что общий бюджет закупки составляет 46 млн грн. Планировалось, что за эти средства МЗУ закупит препарат по цене около $96 за единицу или 2,7 тыс. грн за флакон. Таким образом, планировалось закупить 18 тыс. флаконов.

Вместе с тем, МЗУ в ходе переговоров удалось снизить цену в четыре раза, поэтому было принято решение об увеличении количества товара в 28,2 тыс. флаконов.

На сэкономленные средства МЗУ готово законтрактовать еще одну партию лекарств на основе имеющихся коммерческих предложений.

В госпредприятии уточнили, что закупка будет произведена у одного из производителей, которые получили разрешение на производство препарата у разработавшей его фармацевтической компании Gilead Sciences.

Использование ремдесивира (торговое название Veklury) по результатам третей фазы клинических испытаний разрешено для лечения больных COVID-19 в 50 странах. В частности, ремдесивир закупается США, ЕС, Великобританией, Израилем, Японией, Сингапуром, ОАЭ, Тайландом.

Вместе с тем, в госпредприятиии подчеркнули, что на днях появилось исследование ВОЗ, в котором отмечается, что каждый день из трех препаратов, проверялся (один из которых - ремдесевир), не влияет на смертность или уменьшает потребность в вентиляции легких. Данное исследование еще не было рецензируемых учеными и не было опубликовано в научных журналах.

Мощности Gilead Sciences, Inc не позволяют производить препарат в мировых масштабах, стоимость одного флакона производства Gilead Sciences, Inc составляет $390.

В связи с этим Gilead Sciences временно предоставила лицензии на производство ремдесевира девяти компаниям из Египта, Индии и Пакистана по оригинальной документацией, однако, за значительно меньшую цену. Разрешение позволяет этим компаниям продавать препарат в 127 странах, в том числе в Украине.

Производить препарат будут компании Cipla Ltd, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Eva Pharma, Ferozsons Laboratories, Hetero Labs Ltd, Jubilant Lifesciences, Mylan, Syngene, a Biocon company, Zydus Cadila Healthcare Ltd.

МЗУ не уточняет, у какой именно компании будет закуплен ремдесевир для Украины.

Ремдесивир – новый противовирусный препарат в классе нуклеотидных аналогов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 мая 2020 в упрощенном порядке выдало разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США.

Теги: #коронавирус #препарат #лечение #мзу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 19.10.2020
В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 29 человек

В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 29 человек

09:55 19.10.2020
Минздрав введет временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению COVID-19

Минздрав введет временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению COVID-19

09:43 19.10.2020
Супруга и сын Гройсмана заболели COVID-19

Супруга и сын Гройсмана заболели COVID-19

09:10 19.10.2020
Число инфицированных Covid-19 в Украине превысило 300 тыс. человек, за минувшие сутки заболели 4766 - СНБО

Число инфицированных Covid-19 в Украине превысило 300 тыс. человек, за минувшие сутки заболели 4766 - СНБО

08:05 19.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 39,8млн

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 39,8млн

03:53 19.10.2020
На Буковине за сутки зафиксировано 207 случаев коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировано 207 случаев коронавируса

01:11 19.10.2020
"Укрзализныця" прекратила продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком

"Укрзализныця" прекратила продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком

22:35 18.10.2020
У всех игроков "Шахтера" отрицательные тесты на COVID-19 накануне матча ЛЧ с "Реалом"

У всех игроков "Шахтера" отрицательные тесты на COVID-19 накануне матча ЛЧ с "Реалом"

21:22 18.10.2020
Более 11,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Италии

Более 11,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Италии

18:42 18.10.2020
Израиль приступил к поэтапному выходу из повторного режима изоляции

Израиль приступил к поэтапному выходу из повторного режима изоляции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в рамках COVAX может получить вакцины AstraZeneca или Novavax– Ляшко

Минздрав работает над вопросом открытия мобильных госпиталей – Степанов

Кабмин повысит зарплаты медикам, предоставляющим помощь при COVID-19 - Шмыгаль

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – глава Минздрава

Медицинская сеть "Оксфорд Медикал" приобретает клинику репродукции ilaya

ПОСЛЕДНЕЕ

Мощности отечественных фармкомпаний эффективнее использовать для производства вакцин, которые уже находятся на 3-й стадии клиниспытаний – Ляшко

Украина в рамках COVAX может получить вакцины AstraZeneca или Novavax– Ляшко

Минздрав работает над вопросом открытия мобильных госпиталей – Степанов

Комитет здоровья нации поддержал законопроект о системе общественного здоровья и создание компетентного органа в сфере общественного здоровья

KAN Development открыл "Центр коррекции речи А +" в Киеве

ФССУ профинансировал 3,2 млн грн больничных для медиков с COVID-19

Зеленский подписал закон, который регулирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами

Страховщики разработали концепцию развития медицинского страхования

Правительство Украины внедрит коэффициенты при расчете стоимости услуг, связанных с лечением COVID-19

Япония передаст Украине препарат для лечения пациентов с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА