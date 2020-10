ГП МЗУ закупит 28,2 тыс. флаконов ремдесевира

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупит 28,2 тыс. флаконов противовирусного препарата ремдесевир по цене 687 грн за флакон.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ, поставщик имеет товар на складах и готов привезти первую партию из 14 тыс. флаконов в ближайшее время.

МЗУ планирует начать доставку первой партии в Украину, как только получит специальное разрешение Минздрава, так как ремдесевир является незарегистрированным в Украине препаратом.

"По результатам финальных переговоров стоимость была снижена до $24,25 за единицу (по нынешнему курсу - 687 грн за флакон). Общая сумма договора составила 19,3 млн грн. На сэкономленные средства, а это 26,7 млн грн, мы готовы законтрактовать дополнительные партии лекарственных средств, как только такое поручение поступит от Минздрава", - сообщили в МЗУ.

В госпредприятии сообщили, что общий бюджет закупки составляет 46 млн грн. Планировалось, что за эти средства МЗУ закупит препарат по цене около $96 за единицу или 2,7 тыс. грн за флакон. Таким образом, планировалось закупить 18 тыс. флаконов.

Вместе с тем, МЗУ в ходе переговоров удалось снизить цену в четыре раза, поэтому было принято решение об увеличении количества товара в 28,2 тыс. флаконов.

На сэкономленные средства МЗУ готово законтрактовать еще одну партию лекарств на основе имеющихся коммерческих предложений.

В госпредприятии уточнили, что закупка будет произведена у одного из производителей, которые получили разрешение на производство препарата у разработавшей его фармацевтической компании Gilead Sciences.

Использование ремдесивира (торговое название Veklury) по результатам третей фазы клинических испытаний разрешено для лечения больных COVID-19 в 50 странах. В частности, ремдесивир закупается США, ЕС, Великобританией, Израилем, Японией, Сингапуром, ОАЭ, Тайландом.

Вместе с тем, в госпредприятиии подчеркнули, что на днях появилось исследование ВОЗ, в котором отмечается, что каждый день из трех препаратов, проверялся (один из которых - ремдесевир), не влияет на смертность или уменьшает потребность в вентиляции легких. Данное исследование еще не было рецензируемых учеными и не было опубликовано в научных журналах.

Мощности Gilead Sciences, Inc не позволяют производить препарат в мировых масштабах, стоимость одного флакона производства Gilead Sciences, Inc составляет $390.

В связи с этим Gilead Sciences временно предоставила лицензии на производство ремдесевира девяти компаниям из Египта, Индии и Пакистана по оригинальной документацией, однако, за значительно меньшую цену. Разрешение позволяет этим компаниям продавать препарат в 127 странах, в том числе в Украине.

Производить препарат будут компании Cipla Ltd, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Eva Pharma, Ferozsons Laboratories, Hetero Labs Ltd, Jubilant Lifesciences, Mylan, Syngene, a Biocon company, Zydus Cadila Healthcare Ltd.

МЗУ не уточняет, у какой именно компании будет закуплен ремдесевир для Украины.

Ремдесивир – новый противовирусный препарат в классе нуклеотидных аналогов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 мая 2020 в упрощенном порядке выдало разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США.