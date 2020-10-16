Мощности отечественных фармкомпаний эффективнее использовать для производства вакцин, которые уже находятся на 3-й стадии клиниспытаний – Ляшко

Мощности отечественных фармацевтических компаний было бы более эффективно использовать для локализации производства тех вакцин, которые уже находятся на третьей стадии клинических испытаний, чем рассматривать возможность производства отечественной вакцины, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы должны понимать, что разработка вакцины - это весьма недешевое удовольствие. Нужно посмотреть на те технологии, которыми обладают наши фармацевтические производители и дальше уже сочетать возможный заказ государства с готовностью и способностью наших отечественных фармацевтических производителей разрабатывать и производить вакцину. Сейчас мы больше просим наших фармацевтических производителей, чтобы они рассмотрели возможность локализации производства той вакцины, которая уже сегодня находится на третьем этапе клинических испытаний, без разницы, какого производителя – европейского или американского или индийского", - сказал он в эфире канала "Украина24" в пятницу.

При этом Ляшко сообщил, что достигнута договоренность с отечественными разработчиками о производстве многокомпонентных тест-систем для ПЦР-тестирования Sars-Cov-2 и вируса сезонного гриппа.

"Мы достигли такого консенсуса, что они (отечественные академические разработчики - ИФ) будут на своей базе делать многокомпонентные ПЦР-тестсистемы на пять инфекций, в том числе на коронавирус и грипп типа А и В. Мы дали заказ для Академии медицинских наук о количестве таких тест-систем, которые нам нужны для эпиднадзора за гриппом и гриппоподобными заболеваниями", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в настоящее время три отечественных производителя ПЦР-тестов продают свою продукцию в украинские лаборатории, которые проводят тестирование на COVID-19.